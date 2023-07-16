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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين: مصر تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية والاستقرار لأفريقيا

الدكتور وليد السويدي
الدكتور وليد السويدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

قال الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار لأفريقيا كلها خلال فترة ترأسها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، والتي تعد بمثابة الوكالة المعنية بالتنمية بإفريقيا، والذراع التنموى للاتحاد الأفريقى.

وأكد “السويدي”، أن تواجد الشركات المصرية داخل دول القارة الإفريقية وخاصة العاملة في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والاستثمار العقاري قادرة علي مساندة الدور الريادي للدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والاستقرار لدول المنطقة بما لديها من خبرات وطاقات بشرية مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية والكبري في مجالات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية.

ولفت إلي أن القطاع العقاري وقطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات حقق طفرة كبيرة في مجالات التنمية التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يفوق ما شهدته مصر في اكثر من 50 عاما.

وأشار إلي أن دول العالم أصبحت تنظر لمصر والقطاع الخاص المصري نظرة مختلفة وأنها من الدول الرائدة في تحقيق التنمية ولهذا يمتلك القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين فرص كبيرة ومتنوعة للتواجد والاستثمار في افريقيا خاصة في ظل تطلع دول العالم لنقل التجربة المصرية في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمستدامة.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أهم منظمات الأعمال التي من الممكن أن تلعب دورا بارزا في تحقيق تطلعات مصر لإحداث تنمية حقيقية لدول إفريقيا، مشيرًا إلي أن الجمعية نظمت العديد من البعثات الاستشكافية لفرص التجارة والاستثمار للدول الإفريقية ومنها زيارات لدولة كينيا، كما قابلت واستضافت منظمات الأعمال المماثلة في إفريقيا ولديها تواصل جيد مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وجهاز التمثيل التجاري المصري والسفارات بالخارج.

وأوضح أن الدول الإفريقية تمتلك ثروات ضخمة وفرص واعدة لتنمية الأعمال، كما أنها متعطشة لتواجد الشركات والقطاع الخاص المصري في مختلف المجالات خاصة وأن دول إفريقيا ينقصها هذه الخبرات والمجالات التي تنفرد بها مصر لتحقيق تنمية سريعة عن باقي دول المنطقة.

دعم حكومي للقطاع الخاص

وشدد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية توفير العملة الأجنبية والدعم الحكومي للقطاع الخاص المصري للتوجه نحو الاستثمار والتواجد بقوة داخل دولة القارة الإفريقية بشكلٍ محترم يليق بمصر ودورها الريادي في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا.

مصر إفريقيا شركات المقاولات الاستشارات الهندسية التنمية

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