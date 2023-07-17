للطلبة والشباب.. أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة بقدرات جبارة

يفضل الكثير من الشباب خاصة من الطلبة في المرحلة الثانوية أو الجامعية اقتناء هواتف مميزة تضم تصميم أنيق مع مواصفات يمكنها تلبية الاحتياجات التكنولوجية الخاصة بهم سواء الاستهلاك اليومي لفترات طويلة والتي تتطلب معالج وبطارية جيدة وكذلك قدرات تصويرية رائعة مع كاميرات فائقة الدقة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هناك عدد من هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة، والمناسبة لطلبة الجامعة وكذلك الفئة المتوسطة نظرا لأسعارها مناسبة تماما، بالإضافة إلى كونها تضم ععدا من الإمكانات والقدرات المتميزة للغاية.

هاتف سامسونج Galaxy A54

وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز ، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، وأخرى ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل مع معالج من تصنيع سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

هاتف سامسونج Galaxy A34

وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ودعم تقنية Vision Booster، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بـمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر من نوع Dimensity 1080، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.

هاتف سامسونج Galaxy A14

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر، وكاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - حسب المنطقة الجغرافية- وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد.

هاتف سامسونج Galaxy A23

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز ، ودقة 1080x2408 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ميزات GPS و Wi-Fi.