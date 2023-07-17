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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Oppo تبهر مستخدميها بهاتف جديد للشباب سيقلب الموازين

هاتف أوبو القادم
هاتف أوبو القادم Oppo K11

كشفت تسريبات أن شركة Oppo أوبو الصينية تعتزم إطلاق واحد من أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، مع مواصفات متميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، حيث حصل على الكثير من شهادات الاعتماد مؤخرًا، وتم رصده في فيديو رسمي لأوبو. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو Oppo K11 يتميز بتصميم أكثر أناقة يذكرنا بسلسلة OPPO Reno 9،وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات ، يتوافق الهاتف بشكل وثيق مع طراز OnePlus Nord CE 3 5G الذي تم إطلاقه مؤخرًا، كما سيبلغ سعره حوالي 195 دولارًا أمريكيا. 

 

وسيأتي هاتف أوبو Oppo K11 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة عرض +FHD ، ومستشعر للبصمة بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب صغير في منتصف الشاشة. 

وسيقدم هاتف أوبو Oppo K11 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتي بمستشعر من نوع IMX890 وبدقة  50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة  2 ميجابكسل، مع  كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف أوبو Oppo K11 بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 782G من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل لـ 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo K11 على بطارية كبيرة تبلغ 4870 مللي أمبير في الساعة ، بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع 100 وات،  مع سمك حوالي 8.23 ملم ووزن حوالي 184 جرام. 


 

 

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