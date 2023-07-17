حاتم الجزار يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه المنصب

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الاثنين بمقر رئاسة الهيئة، اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء ياسر ياقوت (مدير إدارة الدعاوى بهيئة القضاء العسكري) لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.



واكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، ان الطرفان تناولا خلال اللقاء أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والقضاء العسكري للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، كما اتفق الطرفان على عقد بروتوكولات تعاون في الفترة المقبلة في عدة مجالات.

واضاف أن اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري أعرب عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.



ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للواء/ حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة وهيئة القضاء العسكري لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم.