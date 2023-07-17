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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 5 جنيهات في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الإثنين، على الرغم من ارتفاع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ معدلات التضخم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات لتسجل مستوى 1959 دولارًا.

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وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1864 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1450 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17400 جنيه.  

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، وبنسبة 0.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2175 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 29 دولارًا، وبنسبة 1.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ،حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1960 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1954 دولارًا.
 

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