شاهد.. عودة أخر أفواج حج القرعة من الأراضى المقدسة

تم استقبال أخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضى المقدسة عقب آداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

وحققت بعثة حج القرعة نجاحاً كبيراً فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة آدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم وإعتزازهم بما لمسوه من إهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية ، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الإهتمام وذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ..







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