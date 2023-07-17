عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. عودة أخر أفواج حج القرعة من الأراضى المقدسة

وصول حجاج القرعة
وصول حجاج القرعة

تم استقبال أخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضى المقدسة عقب آداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

وحققت بعثة حج القرعة نجاحاً كبيراً فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة آدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

  

 وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم وإعتزازهم بما لمسوه من إهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية ، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الإهتمام وذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ..
 


 

0E4D0AB5-F45F-4957-96AA-51EC792F38B0
0E4D0AB5-F45F-4957-96AA-51EC792F38B0
EE39AF3B-5859-483C-9A24-F7B29DE89ABD
EE39AF3B-5859-483C-9A24-F7B29DE89ABD
5106159F-2335-4A29-B023-0F184BDDFB9F
5106159F-2335-4A29-B023-0F184BDDFB9F
CCFA2A8B-BACE-46E6-A546-28CC2771660D
CCFA2A8B-BACE-46E6-A546-28CC2771660D
F26072B1-9DA2-46EF-A6B2-0336F6D9CD3F
F26072B1-9DA2-46EF-A6B2-0336F6D9CD3F
8FDA48F8-0F6A-4233-9B83-DED2B919C909
8FDA48F8-0F6A-4233-9B83-DED2B919C909
الأراضي المقدسة السلطات السعودية بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام فريضة الحج مطار القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

ادهب المستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

ليبيا تكشف حجم خسارتها من النفط بعد غلق حقول الإنتاج

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

إجراء مهم من أمريكا والصين بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة العالمية

أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ