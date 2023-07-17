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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ضحايا ومصابين.. القصة الكاملة لانهيار عقار حدائق القبة

صورة من حادث انهيار
صورة من حادث انهيار العقار

في حادث مأساوي جديد مشابه لحوادث إنهيارات عقارات الإسكندرية ، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، مثيرا التساؤلات حول أسباب سقوط العقار الذي يسكنه العشرات.

تحرك من الأمن وتحقيقات موسعة

وعقب الحادث تم تشكيل تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أكد محافظ القاهرة القبض على مالك العقار المنهار لقيامه بأعمال مخالفة دون تصريح أدت إلى الانهيار. 

تفاصيل العقار

وخلال المعاينة تبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

تحرك عاجل من البرلمان لحادث مشابه 

وقبل وقوع الكارثة بمنطقة حدائق القبة، تحرك البرلمان حيال وقوع حادث مشابه في محافظة البحيرة بإنهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات ، موجها عضو مجلس النواب الممثل عن البحيرة بسؤال لرئيس مجلس الوزراء بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.

تضامن الأردن مع مصر 

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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