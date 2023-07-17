عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 1000 جنيه وعائد شهري.. تعرف على تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية

صدى البلد

تتنوع المنتجات المصرفية، التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها وتسهيل عمليات ادخار واستثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، ورؤوس أموالهم.

وتعتبر شهادة الادخار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، وسهولة التعامل معها.

ويقدم بنك فيصل الإسلامي العديد من شهادات الادخار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، ويطرح البنك شهادات الادخار الخماسية "ازدهار"، و تبدأ أسعارها من 1000 جنيه.

ويستعرض "صدى البلد" مميزات وخصائص شهادات الادخار الخماسية "ازدهار" من بنك فيصل الإسلامي، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي.

تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي

تفاصيل شهادة إدخار ذات أعلى عائد مقدم بنسبة 39% .. فيديو


شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي


- الشهادة اسمية ومدتها خمس سنوات تبدا من اليوم التالى لتاريخ الشراء , وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
- فئة الشهادة ( 1000) جنيه مصرى ومضاعفاتها.

- العائد شهرى متغير يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

- الشراء من جميع فروع البنك للأفراد الطبيعين (مصريون أو اجانب) والأشخاص المعنوية , ويجوز الشراء بأسماء القصر (بالولاية / بالوصاية).

شهادة ادخار إسلامية 2023

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق بعد مرور ستة اشهر على الأقل من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.

- تجدد الشهادات لمدد أخرى تلقائيا فى تاريخ الاستحقاق وعند طلب العميل عدم التجديد تضاف قيمة الشهادات لحساب العميل.

- لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة من خلال السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام لعدد (50) عميل من عملاء البنك بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وبحيث لا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.

 

استثمار الأموال المنتجات المصرفية بنك فيصل الإسلامي بنك فيصل خصائص شهادات الإدخار شهادة ادخار شهادات الادخار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

حمى الضنك..وض تاج الدين يكشف لاول مرة تفاصيل مرض غامض في قرية بقنا

تلبية لرغبة الجمهور.. الأوقاف تقرر عقد مقرأة القرآن بعد صلاة الجمعة أسبوعيا

الأسعار في هبوط.. أحدث موبايل أندرويد في فئة الألف جنيه وكاميرا 50 ميجابكسل

شبح التنمية| كيف تتحول الديون الإفريقية إلى استثمارات ومشاريع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ