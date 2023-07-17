بـ 1000 جنيه وعائد شهري.. تعرف على تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية

تتنوع المنتجات المصرفية، التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها وتسهيل عمليات ادخار واستثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، ورؤوس أموالهم.

وتعتبر شهادة الادخار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، وسهولة التعامل معها.

ويقدم بنك فيصل الإسلامي العديد من شهادات الادخار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، ويطرح البنك شهادات الادخار الخماسية "ازدهار"، و تبدأ أسعارها من 1000 جنيه.

ويستعرض "صدى البلد" مميزات وخصائص شهادات الادخار الخماسية "ازدهار" من بنك فيصل الإسلامي، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي.



شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي



- الشهادة اسمية ومدتها خمس سنوات تبدا من اليوم التالى لتاريخ الشراء , وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

- فئة الشهادة ( 1000) جنيه مصرى ومضاعفاتها.

- العائد شهرى متغير يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

- الشراء من جميع فروع البنك للأفراد الطبيعين (مصريون أو اجانب) والأشخاص المعنوية , ويجوز الشراء بأسماء القصر (بالولاية / بالوصاية).

شهادة ادخار إسلامية 2023

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق بعد مرور ستة اشهر على الأقل من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.

- تجدد الشهادات لمدد أخرى تلقائيا فى تاريخ الاستحقاق وعند طلب العميل عدم التجديد تضاف قيمة الشهادات لحساب العميل.

- لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة من خلال السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام لعدد (50) عميل من عملاء البنك بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وبحيث لا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.