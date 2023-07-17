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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تعامد الشمس.. حكاية اختفاء ظل الكعبة المشرفة

صدى البلد

في ظاهرة غير عادية شهدتها سماء مكة المكرمة، تعامدت الشمس بما يعرف بـ "التسامت" الثاني والأخير لهذا العام 2023 على الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

 

ما هذه الظاهرة وسبب حدوثها ؟

 

يحدث التعامد الثاني وفقاً للجمعية الفلكية بجدة، مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال، حيث ستصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريباً في المسجد الحرام، ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

 

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مدارَي السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".

 

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2023 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي، وستعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.

 

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