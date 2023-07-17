مصر تنهي بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث متصدرة جدول الترتيب بـ7 ميداليات

أنهى منتخب مصر لشباب الخماسي الحديث بطولة العالم تحت 17 سنة ، والتي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. متصدراً لجدول الترتيب العام برصيد سبع ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات ، وفضيتين وبرونزية واحدة.



و حل المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وثلاث فضيات ، فيما جاء المنتخب البريطاني في المركز الثالث بميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى برونزية ، و المنتخب الفرنسي في المركز الرابع بذهبية واحدة، وجاء منتخب بولندا في المركز الخامس برصيد ميداليتين أحدهما فضية والأخرى برونزية ، و أوكرانيا سادسا بفضية واحدة ، و ايطاليا والمجر في المركزين السابع والثامن على الترتيب برصيد ميداليتين برونزيات لكل منهما.



وجاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب ، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.



فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات وفضية التتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر عامر.

وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.



واقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .



وشهدت البطولة لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث ، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 ، والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي.

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