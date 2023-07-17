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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تنشئ إدارة جديدة خاصة بالاستخبارات السيبرانية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت قناة “تي آر تي” التركية أن وكالة الاستخبارات الوطنية أنشأت إدارة جديدة خاصة بالاستخبارات السيبرانية، وذلك لكون التهديدات الإلكترونية أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى.

وذكرت القناة في تقريرها أن الاستخبارات السيبرانية أصبح من الضروري إنشاء إدارة جديدة لها، خاصة أنها قامت سابقًا بأعمال مهمة وحاسمة في مواجهة التهديدات من جماعة "فتح الله غولن"، والتي تصفها أنقرة بـ"الإرهابية"، وتتهمها بالوقوف وراء انقلاب 15 سبتمبر الفاشل.

وفي هذا الإطار قامت مؤسسة الاستخبارات الوطنية بإطلاق وحدة جديدة تختص في مجال الاستخبارات السيبرانية، ولم يتم إنشاء هذه الوحدة من الصفر، حيث كانت تمارس عملها كمجموعة في الجهاز، لكن تم بعض التغييرات، وتم إنشاء إدارة جديدة خاصة بها.

ويقول الخبير الأمني "أرسي شاهموتو غلو" إنه تم إجراء أبحاث قيمة في مجال الاستخبارات السيبرانية داخل مؤسسة المخابرات التركية خلال الفترة السابقة، وتم تنفيذ هذه الأبحاث في إطاء إنشاء وحدة الاستخبارات الإلكترونية التقنية.

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وأضاف أنه في السابق تولت هذه المجموعة العديد من المهام الحساسة في مجال التجسس السيبراني، والتهديدات الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني، والدفاع السيبراني.

وقدَّم الخبير الأمني "أرسي" أمثلة ملموسة على ذلك، حيث قال إن من أهم أدوار هذه المجموعة هو فك تشفير اتصالات جماعة غولن عبر التطبيق "By Lock" المؤمّن الذي كانوا يستخدمونه للتواصل فيما بينهم.

وذكر أنه، في الآونة الأخيرة، زادت الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" نشاطها التجسسي السيبراني لسرقة معلومات حساسة خاصة عبر الإنترنت، وإقامة شبكات تجسسية مختلفة، لكن الاستخبارات التركية تمكنت من إحباط تلك المحاولات، وفك تنظيم شبكات التجسس بالكامل تقريبًا.

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