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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مياه الأمطار والسمك النيئ.. قصة اختفاء بحار وكلبته في المحيط تثير الجدل

صدى البلد

على غرار الأفلام السينمائية المملوءة بالمغامرة والإثارة وحبس الأنفاس كشف مقطع فيديو مؤثر عن إنقاذ بحار أسترالي برفقة كلبته بعدما تقطعت بهما السبل لمدة شهرين في المحيط الهادئ، وقد تمكنا من النجاة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة.

وقال تيم شادوك البالغ 51 عاما في مقطع فيديو إنه يشعر بأنه "بصحة جيدة جدا" رغم تناوله القليل من الطعام والماء.

كما أوضح في مقطع فيديو منفصل حصلت عليه أيضا لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر".

وأضاف "أنا فقط في حاجة إلى الراحة وطعام جيد لأنني بقيت بمفردي في البحر لفترة طويلة".

وكان تيم شادوك وكلبته "بيلا" أبحرا بمركب من مدينة لاباز الساحلية المكسيكية في أبريل، وكان قد خطط للإبحار مسافة ستة آلاف كيلومتر قبل أن يرسي في بولينيزيا الفرنسية.
سرعان ما وجد نفسه عالقا في المحيط الهادئ بعدما ألحقت أمواج عاتية أضرارا بالمركب وعطلت أجهزته الإلكترونية.

وسينقل شادوك و"بيلا" قريبا إلى المكسيك وفقا للمحطة الإخبارية

 

 

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