متحدث الخارجية: مصر حذرت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الغذاء عالميا

استعرض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، عن دور الوزارة في إظهار المكانة الحقيقية لمصر في المرحلة الجديدة، وإظهار خصائص الدبلوماسية المصرية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تمكنت بسياستها الخارجية رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة.

قال أبو زيد خلال مقابلة خاصة مع الاعلامي عمرو خليل ببرنامج من مصر على قناة "سي بي سي"، إن مصر تبنت موقفًً محايدًا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، دعت من خلاله إلى ضرورة إنهاء تلك الأزمة.



وأضاف: مصر حذرت من تسيس المنظمات الإقليمية أو الفنية، ثم انضمت مصر إلى المبادرة الإفريقية؛ للتعبير عن موقف إفريقيا القلق للغاية من تداعيات هذه الحرب وتداعياتها، على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة.

وتابع ابو زيد، قائلا إن مصر أنشأت مجموعة الاتصال العربية التي التقت مع كبار المسئولين في روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الاتصالات المباشرة التي أجرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادة الروسية والأوكرانية؛ للتأكيد على موقف مصر المحايد والداعي لإنهاء هذه الأزمة.



وتابع السفير أحمد أبو زيد، قائلا “تبنت مصر مواقف في المحافل الدولية، في القرارات التي طُرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بعدم الاعتداء وضرورة احترام سيادة الدول، إلى جانب وقوفها إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي”