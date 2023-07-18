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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة سويسرا تأمر بإخلاء قرى جبلية بسبب انتشار حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أمرت الشرطة السويسرية بإخلاء عدة قرى جبلية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، مع انتشار حريق غابات، في حين لم يتضح على الفور، عدد المتضررين.

وعمل حوالي 200 من رجال الإطفاء والجيش والشرطة وشركاء آخرين جنبًا إلى جنب مع طائرات الهليكوبتر لإخماد النيران في كانتون فاليه طوال فترة ما بعد الظهر ، لكنها استمرت في الاشتعال.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب على تويتر في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش 'الحريق يمتد باتجاه ريد موريل ريدرهورن' وقالت إنها ستخلي قرية ريد موريل قرب بلدة بريغ القريبة من الحدود الإيطالية. . وأضافت في وقت لاحق أنه سيتم إخلاء ثلاث قرى أخرى وحذرت من تساقط الصخور.

وقالت شركة إير زيرمات ، التي تشغل أربع طائرات هليكوبتر ، إن جهود إخماد الحريق ستستمر طوال الليل.

ونشرت شرطة فاليه صورا تظهر طائرة هليكوبتر تتدلى بخراطيم مياه فوق حريق بالغابة بعد الظهر. أظهرت لقطة لاحقة حريقًا أكبر بكثير مع تغطية الدخان لمعظم الغابة.

وتظهر التوقعات أن المنطقة تأثرت بنفس الموجة الحارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​التي أثرت على جنوب أوروبا ، حيث من المقرر أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في أجزاء من كانتون فاليه هذا الأسبوع.

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