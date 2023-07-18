اجتماع أمريكي كوري جنوبي لمناقشة تهديدات بيونج يانج النووية

اجتمع مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون، اليوم /الثلاثاء/، في سول؛ لمناقشة تعزيز قدرات الردع لبلديهما لمواجهة التهديدات النووية المتطورة لكوريا الشمالية.



وقال مسؤولون كوريون جنوبيون - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "المجموعة مكلفة بتبادل المعلومات حول خطط عمليات الأسلحة النووية والاستراتيجية، ومناقشة العمليات المشتركة".



بدورهم، قال مسؤولون أمريكيون "إن إنشاء المجموعة الاستشارية، بالإضافة لخطوات أخرى تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، تهدف لتهدئة مخاوف كوريا الجنوبية بشأن استفزازات كوريا الشمالية".

وتأسست "المجموعة الاستشارية النووية الكورية الجنوبية - الأمريكية" في أعقاب الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في أبريل الماضي.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد أعلن - في وقت سابق - إن اجتماع المجموعة الاستشارية سيكون نقطة انطلاق مهمة لتأسيس تعاون (كوري جنوبي- أمريكي) قوي وفعال، مضيفا أن "واشنطن وسول ستبذلان جهودا ضخمة للتعامل مع التهديدات النووية الكورية الشمالية على أساس تحالف كوري أمريكي تمت ترقيته بنموذج جديد قائم على الأسلحة النووية".

