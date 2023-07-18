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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

27 ألف حضانة ومركز لخدمة المرأة العاملة.. التضامن تتصدى بقوة لمناهضة عمل الأطفال

صدى البلد

مناهضة عمل الأطفال هو أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية ، التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعداتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

ويرتكز تنفيذ هذا الهدف على تكامل كافة برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة وتشمل البرامج: تكافل وكرامة بما يتضمنه من التزام الأسر، بشرطي متابعه صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم حتى إتمام المرحلة الثانوية، وعدم تزويجهم قبل بلوغ أي منهم 18 عام.

وبرامج التمكين الاقتصادي للأسرة وبخاصة النساء، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية للفئات الأولى بالرعاية لكي يكون "الطفل مكانه المدرسة" وأن يتمتع كل طفل وطفلة بحقة في التعليم والنمو السليم صحياً ونفسياً.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير عدة خدمات للسيدات لدعمهم في أعمال الرعاية المنزلية، وتشجيعهن على المشاركة في سوق العمل، وذلك من خلال 44 مركز للمرأة العاملة في 25 محافظة وعدد 46 وحدة.

وفي هذا الصدد، تقدم هذه المراكز عدد من الخدمات لمساعدة المرأة للخروج إلى سوق العمل ومساعدة الأسرة، لحماية تسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل، وتشمل هذه الخدمات: توفير وجبات نصف مطهية، تنظيف جاف وكي للملابس، جليسات للمسنين والأطفال، معاونات منازل.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تشجيع الأسر الاولى بالرعاية لإلحاق أبنائهم فى دور الحضانة للتشجيع على تمتع الأطفال في الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا التى يقطنها الأسر الأولى بالرعاية، مع تقديم الخدمات بأسعار رمزية لتشجيع المرأة المصرية على الانخراط فى سوق العمل.

وأطلقت وزراة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي لتنمية الطفولة ويتبنى البرنامج رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل من وجهة نظر أكثر شمولاً من التعلم والقرائية فقط، إذ يتعامل مع الطفل ككيان متكامل له الحق في التغذية السليمة، والتمتع بالصحة والأمان والبيئة الداعمة والحماية، إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم، ويهتم البرنامج أيضا بموضوعات أخرى مثل التربية الوالدية، وتأهيل الأم والأسرة من حيث التربية السليمة والتهذيب الإيجابي وتغذية الأطفال، بالإضافة أيضاً لخلق فرص عمل للمرأة والشباب كمقدمي خدمات تربوية أو كأصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع في إنشاء الحضانات الخاصة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن عدد الحضانات يبلغ 27,000 حضانة وعملت الوزارة  على توفيق أوضاع الحضانات وافتتاح حضانات جديدة بقروض ميسرة للسيدات من بنك ناصر الاجتماعي، وتعديل الإطار التشريعي لتسهيل إجراءات الترخيص للحضانات، وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة.

 

حملة علشان ولادكم احسبوها صح 


يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حمله للتوعيه بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان (علشان ولادكم.. احسبوها صح) وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الراي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمه لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من اجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعيه التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بابعادة الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية.
وتستمر الحمله لمده شهرين ، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية ، منها تنظيم حوارات مجتمعيه وندوات ثقافية ، تتضمن عروضاً فنيه وحوارات مجتمعيه ، تنظمها نحو 15 الف رائدة اجتماعيه منتشرات في كل انحاء مصر ، وعدد من الجمعيات الاهليه الشريكة للوزارة .

وسيتم الاستعانه بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل اهم الرسائل الخاصة بالتوعيه ، والتي ترد على تساؤلات الجمهور ، كما سيتم الاستعانه برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذه على ارض الواقع ، للرد على التساؤلات الدينيه للاسر .

هذا بالإضافة إلى دور وسائل الاعلام سواء الجماهيري او مواقع التواصل الاجتماعي او اللقاءات الجماهيريه والفعاليات الثقافية.

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