بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

أصدر المستشارعمر مروان وزير العدل القرار رقم ٤٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل إدارة التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة.
وشمل التشكيل ٧٩ مستشارا بالهيئة في عضوية التفتيش الفني، وتعيين المستشار عبد العال أحمد جرنة رئيسا لإدارة التفتيش الفني.
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أصدر المستشارعمر مروان وزير العدل القرار رقم ٤٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل إدارة التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة.
وشمل التشكيل ٧٩ مستشارا بالهيئة في عضوية التفتيش الفني، وتعيين المستشار عبد العال أحمد جرنة رئيسا لإدارة التفتيش الفني.
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