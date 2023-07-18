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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يوجه بتوفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات لأداء رسالتهم|صور

صدى البلد

عَقَدَ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار  حافظ عباس رئيس المجلس، اليوم اجتماعه بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وعَقِبَ الاجتماع، قام رئيس الهيئة ، يرافقه المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية، بافتتاح مقر إدارة التفتيش القضائي بالمجمع.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للهيئة النيابة الادارية ، إن رئيس الهيئة اجتمع مع المستشارين  فهيمة الحكيم مدير إدارة الدعوى التأديبية وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومحمد السعيد فوزي مدير مكتب فني ثاني القاهرة، ومحمد الشناوي  مدير مكتب فني ثالث القاهرة، حيث أكد  خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لدور إدارة الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية ولجان التأديب، في متابعة العمل بالنيابات، والتوجيه المستمر لأعضائها ونقل الخبرات بما يكفل أداء النيابة الإدارية لرسالتها السامية، فضلًا عن تفعيل منظومة التحول الرقمي والتراسل الإلكتروني؛ بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

وتابع "عَقِبَ ذلك، عَقَدَ رئيس الهيئة  اجتماعًا مع  المستشارين مديري النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، حيث استهل اللقاء، بالإشارة لأهمية دور مديري النيابات، في توجيه  الأعضاء، فيما يخص قواعد العمل والتطبيقات العملية للتحقيقات والقضايا، والإحاطة التامة بتعليمات العمل الفني بالنيابة الإدارية، والالتزام بالقيم والتقاليد القضائية.

وأكد على أهمية الاطلاع المطَّرد على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في مجال التأديب، لصقل المعرفة القانونية للأعضاء، والاهتمام بتفعيل المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية، وفقًا للبروتوكول الموقَّع بالشراكة مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، لتقوم النيابة الإدارية بالدور المنوط بها في مكافحة جرائم البناء على الأراضي الزراعية، ومكافحة الفساد المالي والإداري.

كما استمع  لمقترحات  المستشارين مديري النيابات، حول تطوير العمل بالنيابات.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أنه في نهاية اللقاء، حَرصَ رئيس هيئة النيابة الإدارية على التأكيد على التواصل المستمر بين رئاسة الهيئة ومديري النيابات، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات، بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

 

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