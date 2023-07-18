من المقرر بيع خاتم صمم خصيصاً لمغني الراب الأشهر “توباك شاكور” في مزاد علني، حيث من المتوقع ان يباع بحوالي 250 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، سيتم بيع الخاتم كجزء من من مزاد Sotheby، بمناسبة الذكرى الخمسين للمغني الشهير توباك شاكور.

يتميز الخاتم بـ "تاج" مرصع بالجواهر من الذهب والياقوت والألماس.

بيع خاتم ثمين لملك الراب توباك شكور بملغ خرافي بمزاد علني

وكان تم تصنيف توباك على أنه من ملوك الراب ، لكن تم إطلاق النار عليه عام 1996 في إطلاق نار من سيارة مسرعة في لاس فيجاس ، الولايات المتحدة ، عن عمر يناهز 25 عامًا فقط.

وجاء مقتل المعني الشهير بعد ثلاثة أيام من ارتدائه الخاتم في آخر ظهور علني له في حفل جوائز MTV Video Music Awards.

كانت هذه الحلقة بمثابة مرحلة جديدة في حياته ، تخلى فيها عن شخصية "Thug Life".

من المتوقع بيع الخاتم بمبلغ 152.719 جنيهًا إسترلينيًا و 229.079 جنيهًا إسترلينيًا في مزاد في نيويورك هذا الأسبوع.