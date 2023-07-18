درجات الحرارة تحطم الأرقام قياسية| موجة غير مسبوقة تضرب العالم.. والدول العربية في معاناة

اشتدت موجات الحر حول العالم، اليوم الثلاثاء، حيث حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خطر متزايد للوفيات بسبب الطقس القاسي، وفي جميع أنحاء العالم، تصارع الناس مع مجموعة متنوعة من الأحوال الجوية القاسية، من حرائق الغابات إلى تحذيرات من الحرارة المرتفعة.

الولايات المتحدة

كانت مدينة فينيكس بجنوب غرب أريزونا في طريقها لتتجاوز 43 درجة مئوية لليوم التاسع عشر على التوالي، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل على الإطلاق وهو 18 يومًا متتاليًا، وفقًا لخبراء الأرصاد.

وفي ولاية فيرمونت الشمالية، من المتوقع أن تغرق العواصف الرعدية مناطق مشبعة بالفعل من الأمطار الغزيرة، وربما تتسبب في المزيد من الفيضانات مثل تلك التي غمرت الطرق وحاصرت الناس في منازلهم الأسبوع الماضي.

إيطاليا

ويمكن أن تشهد جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط ارتفاعات تزيد عن 47 درجة مئوية، حيث قال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة في العديد من المدن الإيطالية، بما في ذلك 42-43 درجة مئوية في منطقة لاتسيو التي تشمل روما.

وتم كسر الرقم القياسي لدرجات الحرارة، في العاصمة الإيطالية روما، حيث سجلت الأرصاد الجوية في الضواحي الشرقية للمدينة درجة حرارة 41.7 درجة مئوية.

وحاول السياح الحفاظ على هدوئهم من خلال رش المياه في نوافير روما والوقوف تحت مراوح عملاقة أقيمت خارج الكولوسيوم.

واضطر البعض إلى الوقوف في طوابير للحصول على سيارات الأجرة لأكثر من ساعة في الحر خارج محطة السكة الحديد المركزية في روما بسبب النقص في سيارات الأجرة في العاصمة.

وأصدرت وزارة الصحة تنبيهات حمراء بشأن الطقس في 20 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 23 يوم الأربعاء.

فرنسا

ذكرت قناة “تي إف-1” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أول ذروة لارتفاع درجات الحرارة في كورسيكا، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية، وتم تسجيل رقم قياسي في درجات الحرارة بالوديان الجبلية في جبال البرانس.

وقدمت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" مستوى "برتقالي" من خطر الطقس في سبع مقاطعات جنوبية من البلاد وسط درجات حرارة عالية.

وتعرضت بروفانس وأوكسيتانيا وكورسيكا للموجة الأولى من الحرارة الشديدة.

وفي كورسيكا، تم إنشاء موجة حرارة 40 درجة، حتى في الليل، بقيت درجات حرارة عالية، والتي لم تقل عن 27 درجة.

إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود

أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.

وكانت مناطق مناطق شمال شرق إسبانيا في كاتالونيا وأراغون وجزيرة مايوركا المتوسطية في حالة تأهب لدرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

وقالت خدمة الطقس الكاتالونية إن الزئبق وصل إلى 45 درجة مئوية في بواديلا بالقرب من قرية دارنيوس، وهي أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق في المنطقة.

الصين

ووصلت درجات الحرارة في شمال غرب الصين إلى مستوى مرتفع بلغ 126 فهرنهايت، مسجلة رقماً قياسياً.

تجاوزت درجة الحرارة في سانباو، وهي بلدة في منطقة شينجيانج، الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 123 درجة المسجل في عام 2017.

اجتاحت الحرارة الحارقة أجزاء كبيرة من الصين هذا الصيف ، خاصة في الشمال ، حيث تعاني مدن مثل بكين من أحد أكثر فصول الصيف حرارة خلال أكثر من 60 عامًا بتسجيل الأرقام القياسية.

وارتفعت درجة الحرارة في العاصمة بأكثر من 104 درجة لمدة ثلاثة أيام متتالية في يونيو ، وكان عدد الأيام في ذلك الشهر مع درجات حرارة أعلى من 95 درجة 13.2 من 30 ، وهو أعلى رقم في التاريخ المسجل.

اليونان وسويسرا

واندلعت حرائق الغابات في اليونان، وامتدت إلى جبال الألب السويسرية، بسبب ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة.

الهند وكوريا الجنوبية

كما وقعت فيضانات قاتلة في الهند وكوريا الجنوبية، بسبب التقلبات الجوية.

ولقي 40 شخصًا أو أكثر مصرعهم في أقل من أسبوع من الأمطار الغزيرة، بما في ذلك 13 لقوا حتفهم عندما حاصرتهم مياه الفيضانات في نفق في مدينة تشونغجو، مما ألقي بظلال من الشك على جهود البلاد للاستعداد لأمطار غزيرة.

الدول العربية تعاني

السعودية

قال المتحدث باسم المركز السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، إن بعض مدن المملكة سجلت اليوم الثلاثاء، درجات حرارة قياسية في هذا الصيف.

وأوضح القحطاني، أن “الأحساء تكسر حاجز المعدل بـ 51 درجة مئوية في الظل، والدمام بـ 50 درجة مئوية”.

ودعا المتحدث باسم المركز السعودي للأرصاد، الجميع إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة من 12 ظهراً إلى 3 عصراً، والحرص على اتباع إرشادات الجهات المعنية.

لبنان

في بيروت، من المتوقع أن تستمر الأجواء الملتهبة في لبنان حتى النصف الأول من أغسطس المقبل، وأصبحت معدلات الحرارة فوق الأرقام الطبيعية والمعتادة.

وتسببت الموجة الحالية في ارتفاع كبير في الحرارة وصل إلى 35 درجة، مع معدلات قياسية من الرطوبة مما يزيد الأمور تعقيدًا كون التبريد بات رفاهية بالنسبة إلى اللبنانيين خاصة مع كلفتها الكبيرة التي ما عادت في متناول جزء كبير من المجتمع اللبناني مع ارتفاع أسعار الوقود وغياب التيار الكهربائي لساعات طويلة وأسباب أخرى.

العراق

وفي بغداد، تم تسجيل العديد من حالات التهاب البصر وغيرها من الحالات التي بدأت في الظهور أخيرًا.

وكان العراق يتعرض لموجة حر لعدة أيام ثم تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لكن التوقعات الحالية تفيد بأن موجة الحر التي تجتاح العراق ستستمر الشهر الحالي والشهر المقبل، وفق مراسلنا.

تونس

وتعاني تونس منذ يومين من ارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الصحراوية، أما في الساحل الشمالي والشرقي فوصلت الحرارة إلى 47 درجة مئوية.

تحذيرات في أوروبا

كانت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أفادت بأن دول جنوب أوروبا ستواجه حرارة شديدة، في الأيام المقبلة، بسبب الإعصار “شارون”.

أوضحت “بلومبرج”، أن ”درجة حرارة الهواء قد ترتفع في سردينيا الإيطالية إلى مستوى قياسي يبلغ 50 درجة مئوية".

تم تسجيل الحرارة القصوى في أوروبا في عام 2021 في صقلية، ولكن بسبب موجة الحر القادمة من شمال إفريقيا، قد تعبر العديد من المناطق الأوروبية هذه العلامة في وقت واحد.

وحسب “بلومبرج”، لوحظ بالفعل طقس حار بشكل غير طبيعي في أثينا وروما ومدريد.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من خطر الوفاة

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة تضرب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، ومن المتوقع أن تشتد موجة الحر في نصف الكرة الشمالي. .

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، الدكتور هانز هنري كلوج، إن العالم يجب أن يتطلع إلى الأمام بينما يتكيف مع “الواقع الجديد” لموجات الحر القاتلة وغيرها من الأحوال الجوية القاسية.

وأضاف: “هناك حاجة ماسة وملحة لتحرك إقليمي وعالمي للتصدي الفعال لأزمة المناخ التي تشكل تهديدا وجوديا للجنس البشري”.

أحر صيف

ولطالما حذر العلماء من أن تغير المناخ، الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل رئيسي من حرق الوقود الأحفور، سيجعل موجات الحر أكثر تواترا وشدة وفتكا.

وقالت خدمة" كوبرنيكوس" لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي إن عامي 2022 و 2021 كانا أكثر فصول الصيف حرارة في القارة. تم تسجيل أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا عند 48.8 درجة مئوية في صقلية قبل عامين.