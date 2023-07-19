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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعلن رسميًا عن موعد هاتفها الشبابي Oppo K11

أوبو تعلن رسميا
أوبو تعلن رسميا عن موعد هاتفها الشبابي Oppo K11

كشفت شركة Oppo أوبو عن موعد إطلاق هاتفها المميز Oppo K11 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة مع كاميرا فائقة بمستشعر IMX890 ومعالج جيد وبطارية كبيرة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن  شركة أوبو ستطلق هاتف Oppo K11 في 25 يوليو القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث سيكون الهاتف خلفية لهاتف K11x الذي تم إطلاقه مؤخرا، ونشرت الشركة الملصق الرسمي للهاتف أيضا الذي ضم تصميماً أنيقاً للغاية. 

 

وسيأتي هاتف أوبو Oppo K11 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة عرض +FHD ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo K11 على بطارية كبيرة تبلغ 4870 مللي أمبير في الساعة ، بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع 100 وات،  مع سمك حوالي 8.23 ملم ووزن حوالي 184 جرام.

 

وسيعمل هاتف أوبو Oppo K11 بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 782G من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل لـ 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

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