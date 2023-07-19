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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوجها ضربها بالشومة على دماغها.. تفاصيل صادمة في قتل سيدة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المعروف أنه لا يوجد أي بيت لا يخلو من الشجار والمشكلات التى قد تحدث بين الأزواج فكل هذه أمور طبيعية، ولكن أن تتطور الخلافات إلى قتل أحدهما للآخر فهذا هو الأمر غير الطبيعي والذي يحتاج إلى وقفة من الدولة والمجتمع بالقانون.

في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة القليوبية، وتحديدا في نطاق قسم الخانكة، تطورت الخلافات بين زوج وزوجته، إلى قيام الزوج بمنتهي القسوة والوحشية بضرب زوجته بـ"الشومة" على رأسها عدة مرات حتى سقطت غارقة في دمائها. 


حبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام


قررت جهات التحقيق بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية حبس المتهم بقتل زوجته بعد ضربها بشومة على رأسها عدة ضربات ما أدى إلى وفاتها في الحال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.  


تفاصيل الواقعة 


كانت مديرية أمن القليوبية، تمكنت من كشف غموض مقتل ربة منزل في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها قام بقتلها بضربها بشومة على رأسها عدة ضربات ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على الزوج واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من أداة الجريمة بإلقائها في الطريق العام.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها أثر التعدي بآلة حادة "شومة" وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وألقى القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

التحقيقات الخانكة بالقليوبية المتهم بقتل زوجته المجني عليها تفاصيل الواقعة خلافات زوجية

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