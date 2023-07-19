الصين تخطط لبناء شبكة أقمار صناعية لمنافسة Starlink المملوكة لـ إيلون ماسك

كشفت الصين عن خطتها الطموحة لبناء شبكة أقمار صناعية تنافس خدمة Starlink ستارلينك للإنترنت الفضائي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، حيث تتضمن الخطة إطلاق آلاف الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في مدار أرضي منخفض بهدف ربط مئات الملايين من الناس حول العالم وتقديم اتصال إنترنت عالمي.

وتهدف الصين من خلال إطلاق مجموعتها الخاصة من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض إلى توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية والأماكن المحرومة، وذلك لسد الفجوة الرقمية وتوسيع الاتصال بالإنترنت إلى جميع أنحاء العالم.

وتسعى الصين من خلال خطتها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وتعزيز مكانتها في السوق العالمية، كما أن خطة الصين سيكون لها انعكاسات إيجابية ليس على الصين فقط وإنما على العالم كله، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتعزيز خدمات الاتصالات ، ودفع الابتكار في مختلف الصناعات.

ويوجد حاليًا ما يقرب من 8 آلاف قمر صناعي عاملة تدور حول الأرض ، ينتمي حوالي 55 ٪ منها إلى ستارلينك التابعة لشركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك، مما يجعلها حاليا اللاعب المهيمن في قطاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. ومع ذلك ، فإن الصين عازمة على تحدي هذه الهيمنة والحصول على حصة كبيرة من السوق، وفقا لـ وول ستريت جورنال.

وستواجه الصين تحديات على طول الطريق، حيث ستحتاج الصين إلى التغلب على العديد من التحديات، إحدى العقبات الرئيسية هي الطبيعة المزدحمة للمدار الأرضي المنخفض، مع وجود آلاف الأقمار الصناعية في المدار بالفعل، مع خطر حدوث تصادمات وتراكم الحطام الفضائي، الأمر الذي يفرض تطوير أنظمة متطورة للتتبع وتجنب الاصطدام لضمان سلامة واستدامة شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها.

ويعد التحدي الآخر هو التكلفة التي ينطوي عليها إطلاق وصيانة كوكبة كبيرة من الأقمار الصناعية، حيث استثمرت SpaceX بالفعل مليارات الدولارات في تطوير ستارلينك، وستحتاج الصين إلى موارد مالية كبيرة مماثلة لبناء وصيانة شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها، ومع ذلك ، مع اقتصادها القوي والتزامها بالتقدم التكنولوجي ، فإن الصين في وضع جيد لمواجهة هذا التحدي.

ولا تقتصر منافسة الصين فقط من ستارلينك ولكن أيضًا من اللاعبين الآخرين في قطاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تعمل شركات مثل OneWeb و Project Kuiper من أمازون أيضًا على مجموعات الأقمار الصناعية الخاصة بها ، مما يزيد من حدة المنافسة في هذا الفضاء.

وبحسب "Fagen wasanni" حققت الصين بالفعل تقدمًا كبيرًا في خطط شبكات الأقمار الصناعية الخاصة بها، وقد نجحت في إطلاق عدد قليل من الأقمار الصناعية التجريبية وتقوم حاليًا بإجراء بحث وتطوير مكثف في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، كما تتعاون الدولة مع الدول الأخرى في استكشاف الفضاء ومشاريع الأقمار الصناعية.