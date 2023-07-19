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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصيف بدأ مع الأسطورة.. شيكو برفقه الهضبة عمرو دياب

شيكو وعمرو دياب
شيكو وعمرو دياب

نشر الفنان شيكو، صورة برفقه الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق شيكو علي الصورة كاتبًا: “الصيف بدأ مع الأسطورة عمرو دياب”.

وتصدر الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل، عقب ظهوره في حفلته الأخيرة بـ استايل مختلف ونيولوك، حيث خطف الأنظار بموضة الشنب الرفيع أو الشارب المسطرة وهذه المرة الأولى التي ظهر من خلالها بهذا الشكل.

ونشر رواد السوشيال ميديا صور للفنان عمرو دياب من الحفل الغنائي، وانقسم المتابعين بين المؤيدين والمعارضين على مظهر عمرو دياب الجديد.

وكتب رواد السوشيال ميديا على الفيس بوك، «والنبي ما حد يقلده مترجعوش موضة الشنب الرفيع تاني، عمرو دياب هيقلب الدنيا الفترة الجاية بسبب الشنب الغريب ده، ايه يا عمرو انت بتكبر ولا بتصغر، يا جماعه محدش يعملها موضة».

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