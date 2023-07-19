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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تحطم سجلات الحرارة القياسية.. ونيران تأكل أشجار أوروبا

حرارة مرتفعة
حرارة مرتفعة

تشير البيانات المؤقتة إلى تحطيم سجلات درجات الحرارة في روما وكاتالونيا  بإيطاليا، حيث تتعرض جنوب أوروبا للحرارة الشديدة وحرائق الغابات، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث نصائح السفر لإسبانيا واليونان، مع حث المصطافين على الاشتراك في تنبيهات الطوارئ، وحذرت من اضطراب السفر مع ارتفاع درجات الحرارة.

تم إجلاء الآلاف في الأيام الأخيرة، حيث يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات بالقرب من أثينا ، في جزر الكناري وعلى سفح جبل في سويسرا.

على الرغم من هذه الآثار المدمرة، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر في وقت لاحق من هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع، في ظروف يمر بها العالم حيث يتعامل ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا أيضًا مع الحرارة الشديدة الناجمة عن تغير المناخ.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هذا الأسبوع قد تتجاوز الرقم القياسي الحالي لأوروبا البالغ 48.8 درجة مئوية، المسجل في صقلية في أغسطس 2021، ما يثير مخاوف من تكرار الوفيات الناجمة عن الحر العام الماضي، حيث شهدت أوروبا ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة.

وأصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا وشمال شرق إسبانيا وكرواتيا وصربيا وجنوب البوسنة والهرسك والجبل الأسود.

 

 

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