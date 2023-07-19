حبس تشكيل عصابي أجنبي بتهم التزوير والنصب على الراغبين في السفر للخارج

قررت نيابة الجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص يحملون جنسيات أجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - يقيمون بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير- الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير- سيارة ملاكى ملك أحدهم- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم، أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى.