وصلت لـ 48 درجة مئوية.. هذه الدولة الأوروبية بعيدة عن الموجة الحارة

تجتاح أوروبا موجة حارة قاتلة مع توقع درجات حرارة تحطم الأرقام القياسية في الأيام المقبلة ربما بإطار من 48 درجة مئوية، وهذا يقف في تناقض تام مع الطقس الذي يمر بالمملكة المتحدة التي كانت تشهد رطوبة ورياح مستمرة هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

مع اقتراب توقف هطول أمطار في المملكة المتحدة، يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الظروف غير المستقرة في الأيام القليلة المقبلة في بريطانيا.

على الناحية المقابلة، فتصارع منطقة البحر الأبيض المتوسط الحرارة المرتفعة التي قد تلامس رقمًا قياسيًا أوروبيًا جديدًا في أقرب وقت هذا الأسبوع، مقاربة من رقم ال٤٩ درجة مئوية.

قال الخبراء إن موجة الحر الأوروبية ترجع إلى منطقة الضغط المرتفع التي سميت على اسم وحش العالم السفلي في الجحيم، سيربيروس.

تأتي الموجة الحارقة مز منطقة الضغط المرتفع في الوقت الذي شهد فيه العالم مؤخرًا درجات حرارة محطمة للأرقام القياسية، غذت موجات الحر الشديدة في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم.ج

وأشار الخبراء إلى أن المملكة المتحدة ، من ناحية أخرى ، تجد نفسها تحت تأثير نمط طقس مختلف أدى إلى هطول المزيد من الأمطار وبالتالي خفض درجات الحرارة بعد أن سجلت البلاد أشد شهر من الحرارة في يونيو الماضي.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ، إلا تزيد درجة موجة الحر بنحو 40 درجة مئوية إذا ما وصلت بريطانيا خلال الساعات المقبلة.



وقال المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية جراهام مادج إنه لا توجد "إشارة تنبؤ" بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بريطانيا، على الرغم من أن التوقعات البعيدة أظهرت ارتفاع الحرارة في أغسطس.