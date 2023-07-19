رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد مجلس الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد.. صور

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، يصاحبه وفدًا من مستشاري أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة،وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد رئيسا لهيئة النيابة الادارية، وذلك بحضور كلٍ من المستشارين فهيمة الحكيم، و عبد الناصر خطاب، و عبد الحليم محمود، و زينب صادق، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ان المستشار حافظ عباس، حرص على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، كما شدد على أهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون.



