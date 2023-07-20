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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي توقف إزعاج واتساب نهائيا .. بطريقة بسيطة جدا

صدى البلد

هل تتلقى مكالمات غير مرغوبة من أرقام غير معروفة على تطبيق واتساب Whatsapp؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكنك استخدام خيار التطبيق المدمج لكتم مثل هذه المكالمات على هاتف iPhone أو Android الخاص بك. سيستمر واتساب في تسجيل تفاصيل هذه المكالمات في علامة التبويب "المكالمات" الخاصة بك، حتى تتمكن من التحقق منها عندما لا تكون مشغولًا. هنا كيفية القيام بذلك.

 

ما هي الأرقام غير المعروفة في واتساب؟
 

بالنسبة لواتساب، أي شخص لم تقم بحفظه في جهات الاتصال الخاصة بك، أو التواصل معه عبر الرسائل أو المكالمات في وقت سابق، يعتبر غير معروف. و بمجرد تمكين خاصية كتم المكالمات في التطبيق، سيقوم التطبيق بإسكات المكالمات من جميع هؤلاء الأشخاص على هاتفك. لاحقًا، يمكنك زيارة علامة التبويب "المكالمات" في التطبيق لعرض هؤلاء المتصلين والاتصال بهم إذا رغبت في ذلك.

كيفية كتم مكالمات واتساب غير معروفة على iPhone و Android

1-للبدء في كتم المكالمات غير المعروفة على هاتفك، قم بتشغيل تطبيق واتساب على هاتف iPhone أو Android الخاص بك.

2- إذا كنت مستخدمًا لنظام Android، في الزاوية العلوية اليمنى لواتساب، انقر فوق النقاط الثلاث واختر "الإعدادات". إذا كنت على iPhone، في الشريط السفلي للتطبيق، اختر "الإعدادات".
3-في الصفحة التالية، اختر "الخصوصية".
في قائمة "الخصوصية"، حدد "المكالمات".
على صفحة "المكالمات"، قم بتشغيل خيار "كتم المتصلين غير المعروفين".
سيقوم واتساب بإسكات أي مكالمات من الأشخاص الذين ليس لديك رقمهم في جهات الاتصال الخاصة بك، أو الذين لم تتواصل معهم من قبل عبر الرسائل أو المكالمات. استمتع ببعض الخصوصية الإضافية على هذا التطبيق للمراسلة الفورية!

واتساب WhatsApp Android iPhone الأرقام غير المعروفة

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