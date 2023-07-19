سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل كيكة الجيلي

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إذا كنتي من محبي الجيلي وتحاولين تقديم وصفة مبكرة ومختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة الجيلي الملونة



المقادير

*يكفي 5 أشخاص*

2 كوب كبير فراوله طازجة (450 جرامًا)

1 كوب كبير ماء بارد (240مل )

1 كوب كبير ماء مغلي (240 مل )

2 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* نشا ذرة (12 جرامًا)

2 ظرف (باكيت) جيلي بنكهة الفراولة



ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير

خطوات التحضير

نقوم بغسل الفراوله الطازجة جيدًا ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة

في وعاء آخر نضع مسحوق الجيلي ونسكب عليها الماء المغلي ثم نحرك الجيلي والماء المغلي معًا بملعقة حتى يذوب الجلي في الماء

في إناء آخر نضع النشا ثم نضيف اليها الماء البارد ثم نحرك النشا والماء البارد معًا حتى يختلط النشا بالماء، نضيف باقي الماء البارد تدريجيًا للنشا مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط

نضيف خليط الجيلي إلى خليط النشا ونحركهم معًا بملعقة حتى يمتزجا

نحضر الأكواب الخاصة بعمل الجيلي ونسكب فيها الخليط ونحرص على عدم ملئ الأكواب عن اخرها

نوزع قطع الفراوله الصغيرة على أكواب الجيلي على حسب الرغبة

ندخل أكواب الجيلي الى الثلاجة ونتركها حتى تجمد.. بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم .