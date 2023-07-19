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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

معاينة النيابة لعقار رشيد المنهار: مبني دون ترخيص.. واستدعاء مسئولي الإسكان والمحليات

صدى البلد

أجرت النيابة الإدارية بدمنهور القسم الثالث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينةً لموقع عقار رشيد المنهار والكائن بشارع "مسجد الفحارين الأوسط" بمدينة رشيد.

قام المستشار محمد البسومي مدير النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، وأحمد أبو حلاوة - رئيس النيابة، وفوزي الشافعي - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة. 

تبين من المعاينة  أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وسبعة أدوار علوية، وتم بناؤه دون ترخيص، وأنه ظُهر يوم الأحد الموافق 16 يوليو الجاري، انهار العقار بالكامل،  ونَجَمَ عن الحادث وفاة أربعة مواطنين وعددٍ من الإصابات، إضافة إلى تهدم عقارين وتصدع عدد من العقارات المجاورة التي تم إخلاؤها من السكان.

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت  ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، لأقوال كلٍ من: مديرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، وعدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة.

كما أمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وتكليف لجنة من مديرية الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش على أعمال البناء بإعداد تقرير شامل عن العقار، وجار استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المستشار  محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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