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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماذا يحدث في تونس؟ .. القصة الكاملة لحرائق الغابات

صدى البلد

عندما تغضب الطبيعة تقترب من وضع أوزارها، وأكثر من هذا لا يمكن منعه أو مواجهته، حيث تشهد تونس ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة، يتوقع أن يتواصل حتى نهاية الشهر الجاري وأدى لحرق الغابات .

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية؛  مقاطع فيديو، لحرائق وهي تلتهم أشجارا عالية في الغابات بتونس ونتج عنها سحب كثيفة من الدخان، كما أظهرت فرق الإطفاء وهي تسابق الزمن لإخماد النيران ومنع وصولها إلى الأحياء السكنية المتاخمة للغابة وخروجها إلى الطرقات الرئيسية، وذلك بدعم ومساندة من المواطنين.

وتشهد تونس، ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة، يتوقع أن يتواصل حتى نهاية الشهر الجاري، ما أثار مخاوف من تكرار سيناريو حرائق الأعوام الماضية، التي تسببت في تضرر مساحات شاسعة من الغطاء الغابي للبلاد.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجلّت تونس أكثر من 10 حرائق شملت عدة غابات، مما تسبّب في خسارة حوالي 500 هكتار من الغابات، كان أخطرها الحريق الذي شهده جبل بوقرنين جنوب العاصمة تونس، الذي استغرق إخماد النيران داخله عدّة أيّام.

وأجلت السلطات التونسية، الأربعاء، عشرات السكان من منازلهم ببلدة ملولة بمدينة طبرقة الواقعة شمال البلاد، بعد اندلاع حرائق مفاجئة وانتشارها بشكل سريع في الغابات، لا تزال جهود أعوان الإطفاء متواصلة من أجل إخمادها، وسط مخاوف من اتساعها.

وقالت الإدارة المحلية للحماية المدنية بمحافظة جندوبة، في بيان، إن أعوانها تمكنوا من إنقاذ مواطنين حاصرت النيران منازلهم، مضيفة إلى أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق ووضع حدّ لانتشاره نحو السكان.

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