هل الصلاة بين أذان الظهر والإقامة بمثابة قيام الليل ؟

هل توجد صلاة بين أذان الظهر والإقامة أربع ركعات وتعد بمثابة قيام الليل، وليست بصلاة الضحى؟" .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى ، إن ما بين أذان الظهر وإقامة الظهر هناك أربع ركعات بالفعل وهي سنة الظهر، فلا هي قيام ليل أو ضحى.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام الليل ينتهي بصلاة الفجر، وأما صلاة الضحى فتبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة ، إلى ما قبل أذان الظهر بخمس دقائق، مؤكدًا أننا بعد أذان الظهر نكون قد دخلنا في وقت الظهر.

وأشار شلبي، إلى أن هناك أربعة ركعات الظهر بين الأذان والإقامة هي سنة مؤكدة، ومن حافظ عليها مع باقي السنن المؤكدة الأخرى بني له بيت في الجنة.