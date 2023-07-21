إقبال كبير على قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ.. صور

شهدت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من سيدات وفتيات قرى مركز ومدينة سيدي سالم، لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار الخاصين بصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

يأتي هذا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وإشراف وتنفيذ دكتورة آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحة المرأة.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بالأطقم الطبية بقافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيارة المامو والسونار، ضمن المشروع القومي لصحة المرأة، مشيداً بالإقبال الكبير من السيدات والفتيات من أهالي قرى مركز ومدينة سيدي سالم، مناشدا كل السيدات بالتوجه للاستفادة من القافلة والتي ستستمر حتى 25 يوليو الجاري.

من جانبها،‏ قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن هذه المبادرة تأتي كهدية من الدولة لأهالي المنطقة، وتأتي ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وتشمل الخدمات التي تقدمها الحملة الخدمات الوقائية، والعلاجية، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة، مؤكدة أن القافلة نفذها الدكتور محمد شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، تحت إشراف الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية ومنسق "مبادرة 100 يوم صحة".

‏وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة استقبلت عدداً كبيراً من النساء اللاتي تجاوزن 40 عاماً، وتم إجراء الفحوص اللازمة لهن من خلال فريق متميز من الأطباء والممرضين المختصين.

‏وأشاد الأهالي بالمبادرة، وأعربوا عن شكرهم للدولة والجهات المعنية، التي ساعدت في تنظيم هذه الحملة، والتي تعد دليلاً على اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

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