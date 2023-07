بعد رحيله.. أرقام قياسية للمطرب توني بينيت صاحب الـ97 عاما

وحقق ألبوم توني بينيت، (‭‭‭Cheek to Cheek‬‬‬) الذي يضم أغنيات ثنائية مع جاجا منها (‭‭‭Anything Goes‬‬‬) و(‭‭‭Let's Face the Music and Dance‬‬‬) مبيعات عالية، بحسب احصاءات لشركة نيلسن ساوند سكان لمتابعة المبيعات.