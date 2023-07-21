بعد رحيله.. أرقام قياسية للمطرب توني بينيت صاحب الـ97 عاما

كشفت تقارير إخبارية عالمية، صباح اليوم الجمعة، عن رحيل المطرب الأمريكي توني بينيت، في مسقط رأسه بـ نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت التقارير الإخبارية العالمية، أن توني بينيت، توفى قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ 97، وأنه لا يوجد سبب محدد للوفاة.
أرقام قياسية لـ توني بينيت
- في عام 2014، حطم توني بينيت رقمه القياسي السابق كأكبر فنان معمر يحتل المرتبة الأولى في قائمة مجلة بيلبورد الاسبوعية من خلال ألبوعه الجديد مع المغنية ليدي جاجا.
- وحقق ألبوم توني بينيت، (Cheek to Cheek) الذي يضم أغنيات ثنائية مع جاجا منها (Anything Goes) و(Let's Face the Music and Dance) مبيعات عالية، بحسب احصاءات لشركة نيلسن ساوند سكان لمتابعة المبيعات.
- وسجل توني بينيت (88 عاما) رقما قياسيا في 2011 عندما تصدر ألبوم له قائمة بيلبورد وكان عمره 85 عاما. وضم الالبوم ايضا اغنية ثنائية مع النجمة جاجا.