بعد رحيله.. أرقام قياسية للمطرب توني بينيت صاحب الـ97 عاما

كشفت تقارير إخبارية عالمية، صباح اليوم الجمعة، عن رحيل المطرب الأمريكي توني بينيت، في مسقط رأسه بـ نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت التقارير الإخبارية العالمية، أن توني بينيت، توفى قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ 97، وأنه لا يوجد سبب محدد للوفاة.

أرقام قياسية لـ توني بينيت