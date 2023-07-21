عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رحيله.. أرقام قياسية للمطرب توني بينيت صاحب الـ97 عاما

توني بينيت
توني بينيت

كشفت تقارير إخبارية عالمية، صباح اليوم الجمعة، عن رحيل المطرب الأمريكي توني بينيت، في مسقط رأسه بـ نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضحت التقارير الإخبارية العالمية، أن توني بينيت، توفى قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ 97، وأنه لا يوجد سبب محدد للوفاة.

 

أرقام قياسية لـ توني بينيت 

  • في عام 2014، حطم توني بينيت رقمه القياسي السابق كأكبر فنان معمر يحتل المرتبة الأولى في قائمة مجلة بيلبورد الاسبوعية من خلال ألبوعه الجديد مع المغنية ليدي جاجا.
  • وحقق ألبوم توني بينيت، (‭‭‭Cheek to Cheek‬‬‬) الذي يضم أغنيات ثنائية مع جاجا منها (‭‭‭Anything Goes‬‬‬) و(‭‭‭Let's Face the Music and Dance‬‬‬) مبيعات عالية، بحسب احصاءات لشركة نيلسن ساوند سكان لمتابعة المبيعات. 
  • وسجل توني بينيت (88 عاما) رقما قياسيا في 2011 عندما تصدر ألبوم له قائمة بيلبورد وكان عمره 85 عاما. وضم الالبوم ايضا اغنية ثنائية مع النجمة جاجا. 
     
توني بينيت المطرب توني بينيت رحيل توني بينيت وفاة توني بينيت اغاني توني بينيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

لاعب مغربي في الطريق.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقات الصيف

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

هتحضرها وإنت مكانك.. كايروكي تتعاقد على خدمة جديدة في حفلتهم القادمة

استعدادات مكثفة لـ تامر حسني في افتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

عايز أتجوزها |دخول صادم لـ صاحب واقعة الكشري في أزمة شاكوش وطليقته

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

تدهورت جدا .. أخر تطورات الحالة الصحية لوالد مي كساب

لا تجادل الأغبياء.. ابنة محمد رمضان توجه رسالة صادمة بعد انتقاد رقصها بالمدرسة

عملته هدية... آيتن عامر تكشف عدم تقاضيها أجر فى فيلم عمهم

بتاع ستات.. تفاصيل دور بيومي فؤاد في فيلم مندوب مبيعات

ترشيحاتنا

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 .. كليات جديدة تدخل سوق العمل |اِعرفها

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. غليان في البحار والمحيطات

عنصرية مقيتة وتعد على الأديان.. وقفة إسلامية عالمية بعد تكرار حرق المصحف

بعد أزمة أشيمبونج| 15 حكما ضد الزمالك في الفيفا.. قرارات بإيقاف القيد ومستحقات بالملايين

لأول مرة .. سيدة تتولى قيادة القوات البحرية الأمريكية

استفزوا روسيا.. تصريحات صارمة من سفير موسكو في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بملامح حزينة.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

فيديو

مصر والإمارات تنفذان عروضًا جوية في سماء العلمين الجديدة |فيديو

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ