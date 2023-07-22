إزالة 105حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 9 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، اليوم السبت، بمركز الحامول على مساحة 2740 متراً مربعاً.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 105حالات تعدي على مساحة 111 ألفاً و583 متراً، و7 قراريط و6 أسهم، مؤكداً أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.



جاء ذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ورضا الشربيني نائب رئيس المدينة، ,اللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير الأمن، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول.