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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هشم جمجمتها.. تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد والدها بسبب تيك توك بالعراق

صدى البلد

في حادث بشع هز العراق صباح اليوم، قتل أب من مدينة الديوانية ابنته بطريقة مأسوية بعدما قامت بنشر مقطع فيديو لها عن طريق الخطأ على تطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك).

 

كسر أسنانها و6 من أضلاعها

وحسب مصدر مقرب من العائلة، قال أن الأب كان قبل الجريمة يتحدث دائماً أن البنت عار على أهلها، وقال "ضربها وهشم جمجمتها وكسر أسنانها و6 من أضلاعها".

 

وتابع : "السبب خوفاً من أن تكبر وتقوم بفعل معين وتجلب العار لعائلتها"، وقال "هذا وحش كاسر ليس من البشر.. لأنه قتل طفله من صلبه".

وتم تداول الخبر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، إلا أن شرطة الديوانية لم تعلق على الحادث حتى الآن.

وكانت منظمات حقوقية عراقية قد أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد، الأمر الذي يدفع باتجاه محاولة تمرير القانون الذي صوت على مسودته مجلس الوزراء صيف عام 2020، إلا أن البرلمان لم يتمكن من تمريره حتى الآن.

وفي يناير الماضي، كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، سعيها لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وأجرت اجتماعات عدة مع منظمات للمجتمع المدني بحثت خلالها القانون وإمكانية صياغته بشكل مقبول وعرضه على التصويت.

وقالت منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)" إن "أب قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق (تيك توك) في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم نصح الأطفال لا قتلهم وإنهاء حياتهم."

وبدوره، بين شخص مقرب من العائلة أن الأب كان قبل الجريمة يتحدث دائماً أن البنت عار على أهلها، وتحدث عن تفاصيل الحادثة  قائلاً "ضربها وهشم جمجمتها وكسر أسنانها و6 من أضلاعها".

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