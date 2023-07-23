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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما في العملة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين حال سيرهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وسيارة ملك أحدهما وهاتف محمول.

وأقر أحدهما بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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