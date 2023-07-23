مصطفى بيبو: شعرت بالقلق قبل نهائي كأس الرابطة

تقدم أحمد مصطفى بيبو، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، بالتهنئة لمجلس إدارة النادي واللاعبين بعد التتويج بلقب كأس الرابطة على حساب المصري البورسعيدي.

و قال أحمد مصطفى بيبو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن التتويج ببطولة كأس الرابطة، هو النهاية المثالية لموسم صعب وطويل، عانى خلاله الفريق حتى ضمن استمراره في الدوري الممتاز، ثم بلغ نهائي بطولة كأس الرابطة بعد ماراثون طويل، حتى نجح في النهاية في تحقيق اللقب.

وأوضح مصطفى بيبو، إنه شعر ببعض القلق حينما نزل إلى ملعب المباراة النهائية ووجد المدرجات مليئة بجماهير النادي المصري، ولكنه كان على ثقة أيضا في قدرة لاعبيه على التماسك واللعب من أجل الفوز.