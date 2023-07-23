تويتر يحتضر.. المغرد الصغير يودع متابعيه بعد تغييرات جذرية.. فما الحكاية

أثار منشور على تويتر لمالك منصة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد؛ فضولا كبيرا بعدما نوه بأن المنصة التي يملكها "ستودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".



"قريباً سنقدم عرض وداع".. أحدث تويتة مثيرة لـ"إيلون ماسك" بشأن شعار تويتر وتوديع "كل الطيور".

ألقى مالك منصة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، ضربة قوية، حيث أعلن أن منصة التواصل الاجتماعي ستتخلص قريبا من شعار الطيور، والذي كان رمزاً للعلامة التجارية على مر السنين.

وقبل أيام تفاجأ زوار موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات، وهي خطوة وصفها مالك المنصة إيلون ماسك بـ"الإجراء الطارئ والمؤقت".

وقال موقع "ماشابل" إن الزوار كانوا في الماضي قادرين على عرض التغريدات ومشاهدتها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم على تويتر، مضيفا "لكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من رؤية التغريدات".

وأثارت هذه الخطوة الجدل بين زوار ومستخدمي تويتر، الأمر الذي جعل الملياردير الأميركي إيلون ماسك يسارع إلى التعليق والتوضيح.

وقال إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0406 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.



ربما يكون هذا هو أكبر إصلاح يقوم به ماسك منذ توليه منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، لم تعد تويتر شركة مستقلة، حيث تم دمجه مع شركة تم تشكيلها حديثاً باسم X Corp، وقد ظهر بعد أن نشر ماسك التويته رمز "X" على حساب تويتر الخاص به.

هوس الملياردير بالحرف "X" ليس بجديد، في أبريل الماضي عين ماسك ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد. أثناء الترحيب بها في المنصة قام بالتغريد قائلا: "يتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى X، تطبيق كل شيء".

في أكتوبر من العام الماضي، كتب ماسك تغريدة "شراء تويتر هو تسريع لإنشاء X، تطبيق كل شيء".

ومنذ شرائه تويتر قام إيلون ماسك بإجراء تغييرات جذرية على منصة المدونات الصغيرة من أعلى إلى أسفل، بما في ذلك التسريح الجماعي للعمال وتقديم خطة التحقق المدفوعة وما إلى ذلك.

أمس السبت، أعلن موقع تويتر أنه سيفرض قريباً حداً أقصى لعدد الرسائل المباشرة التي يرسلها مستخدم لم يتم التحقق منه على المنصة.