ناقد: امتلاك سيراميكا كليوباترا لاعبين فازوا ببطولات سابقا ساهم بتحقيق كأس الرابطة

أكد الناقد الرياضي لطفي السقعان، أن تغيير المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز ببطولة كأس الرابطة، على الرغم من أن الفريق في الدوري كان يصارع على الهبوط ونجح في البقاء.

وقال لطفي السقعان، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن القوام الأساسي لفريق سيراميكا كليوباترا به لاعبين حققوا بطولات من قبل، لذا كان الدافع قويا لتحقيق بطولة كأس الرابطة.

عدم الحذر من المنافس

وتابع الناقد الرياضي، لطفي السقعان، أن النادي المصري عانى من الثقة الزائدة قبل خوض اللقاء أمام سيراميكا كليوباترا وتعاملوا مع اللقاء بعدم الحذر من المنافس، وتلقى هزيمة قاسية بنتيجة 4-1.

