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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر لن تتوقعه.. أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف جديد للشباب

Oppo A58 5G
Oppo A58 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، أحدث هواتقها الذكية من سلسلة "A" التي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، وتستهدف الشباب في المقام الأول.


مواصفات هاتف أوبو Oppo A58 4G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A58 4G بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع IPS LCD، بقايس 6.72 بوصة، بجودة عرض FHD، بدقة مذهلة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف أوبو Oppo A58 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وآخر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، تدعم الكاميرا الأساسية تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، أضافت العلامة التجارية كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A58 4G، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي ثماني النواة من نوع Helio G85، من إنتاج شركة ميدياتك، ويأتي مقترنا مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات من نوع Super VOOC.

سعر هاتف أوبو Oppo A58 4G

يتوفر هاتف Oppo A58 4G حاليا للشراء بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت + سعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 166 دولار (أي ما يعادل 5100 جنيه مصري)، على موقع الويب الإندونيسي لشركة Oppo، ويأتي بخيارين للألوان هما: الأخضر والأسود.

Oppo A58 4G
أوبو OPPO OPPO A58 4G Oppo A58 سعر Oppo A58 مواصفات Oppo A58

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