التنمية المحلية: الخطة الاستثمارية تضم مشروعات تعزز خدمات الإنارة ورصف الطرق..فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية و المتحدث باسم الوزارة، أن هناك تخصيص 18.9 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية، لدعم الإحتياجات العاجلة واستكمال تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

التنمية المحلية: الخطة الأستثمارية ندعم الأحتياجات العاجلة للوحدات المحلية في المحافظات المصرية



وأضاف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية"DMC"، أن الخطة الاستثمارية تضم برامج مقسمة إلى مشروعات تعزز خدمات الإنارة، ورصف الطرق و تحسين البيئة، النظافة، و المرور.



وأشار مساعد وزير التنمية المحلية و المتحدث باسم الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية تضم مشروعات تهدف إلى تدعيم الاحتياجات العاجلة للوحدات المحلية في المحافظات المصرية، مؤكداً أن هناك زيادة بلغت 8% عن الخطة الاستثمارية للعام السابق.