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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعي القاهرة تعلن نتائج الفصل الدراسي الثانى

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

 

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة أمل يوسف ، تم إعتماد نتائج جميع الفرق الدراسية(الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة)  وجميع مستويات برنامج الساعات المعتمدة للعام جامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لمرحلة البكالوريوس .

جامعة القاهرة

صدر حديثا عن المشروعات البحثية بجامعة القاهرة دليل "الأسماء المصرية بالأحرف اللاتينية"، أعدته لجنة متخصصة تضم أساتذة اللغويات من مختلف الجامعات المصرية برئاسة الدكتورة سلوى عبد العزيز كامل أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء.

ويضم الدليل نحو 11000 اسمًا بالأحرف اللاتينية قابلة للاستخدام الصحيح وبطريقة موحدة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء، حيث يتضمن الدليل الأسماء وفق الترتيب الأبجدي باللغة العربية، ويضم 3 أعمدة، بحيث يتم البحث عن الاسم في العمود الأول للعثور على نظيره بالأحرف اللاتينية في العمود الثالث، ويتضمن العمود الأوسط بعض الأسماء المتشابهة بالتشكيل لتجنب حدوث التباس، كما رصد الدليل الرموز المستخدمة للحروف الساكنة للتعبير عن مخارج الألفاظ في اللغة العربية.

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