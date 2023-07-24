وكيل لجنة السياحة بالبرلمان عن مدينة العلمين: جاذبة للاستثمار وعلى درجة عالية من الجودة

قال النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تتمتع بمقومات طبيعية جاذبة للسياحة.

وأضاف النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مدينة العلمين الجديدة قدمت ما وعدت به، وأصبح بها إنشاءات فى كل مكان على درجة عالية من الجودة، وهذا شيء جيد جدا جاذب للاستثمار والتشغيل والسياحة وهذا مستقبل مصر".

وأشار: "السياحة دائما كانت معتمدة على السياحة التقليدية ما بين القاهرة والأقصر وأسوان"، موضحا: "السياحة تطورت بعد ذلك بالمقومات البحرية العظيمة الموجودة بالبحر الأحمر، واليوم نتحدث عن منتج جديدة جاذب للبحر المتوسط وهي مدينة العلمين الجديدة".

وأوضح: "مصر لديها من المقومات والبحر والجو والرمال ما تنافس به الدول الأخرى، وتتمتع بميزة إضافية عن الدول الأخرى وهي أنها تطلع على البحر المتوسط من الناحية البحرية لذلك الجو يكون لطيف وجاذب".

