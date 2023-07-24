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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل مسكنه بكفر الشيخ.. من أنهى حياته؟

صدى البلد

تكثف مباحث مركز مطوبس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولاً داخل منزله في ظروف غامضة.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ورود بلاغ بوفاة «م.م» 35 سنة، بدون عمل، داخل منزله، بقرية منية المرشد دائرة مركز شرطة مطوبس.

 

انتقل ضباط وقيادات المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة مسجاة على الأرض بغرفة نومه بمنزله بالطابق الأول علوي بعقار مكون من طابقين، مع سلامة جميع النوافذ والأبواب.

 

كما تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه عبارة عن بلوفر أسود في أزرق وبنطلون بيج اللون، ووجود جروح بالصدر من الناحية اليسرى والمنتصف وأسفل البطن والرقبة وبجواره متعلقاته وبعض المبالغ المالية.

 

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5042 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.

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