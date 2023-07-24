ميار شريف تتقدم 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

واصلت بطلة التنس المصرية ميار شريف تقدمها في التصنيف العالمي للاعبة محققة إنجازات عظيمة لرياضة التنس المصرية.

ونجحت اليوم في التقدم 7 مراكز في تصنيف محترفات التنس لتعود بذلك لاحتلال المركز الـ 31 عالميا حيث كانت في ذات المركز من قبل ان تسقط سبع مراكز في التصنيف الأخير اثر ودعها المبكر من الدور الأول في بطولة ويمبلدون الشهيرة.

ويعد التقدم في ذلك التصنيف جاء بعد نجاح ميار في الوصول لنصف نهائي بطولة باليرمو للتنس .

وودعت ميار شريف بطلة التنس المصرية، بطولة باليرمو فئة 250 نقطة بعد الخسارة من الصينية كينوين زيهانج المصنفة 26 عالميا بنتيجة 1-2 من الدور نصف النهائي.

وتستعد بطلة التنس المصرية حاليًا لافتتاح مشوارها في بطولة هامبورج للتنس أمام الألمانية إيفا لايس في دور الـ 32 من البطولة.

في حين حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف على المراكز الأولى في التصنيف العالمي لتنس الرجال للمحترفين.