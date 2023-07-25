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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على وزير دفاع مالي وقائدين عسكريين بسبب فاجنر

فاجنر
فاجنر

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت، الاثنين، عقوبات على ثلاثة ماليين قالت إنهم مرتبطون بجماعة المرتزقة فاجنر.

وأورد بيان صادر أمس الإثنين عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القائمة السوداء الأمريكية تضم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي، ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية ونائبه، حيث اعتبر أنهم "متهمون" بالعمل عن كثب مع الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" منذ ديسمبر 2021، لتسهيل وجودها في مالي وتوسيعه.

وفي السابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، بسبب نشاطها في إفريقيا وأوكرانيا.

ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المعاقبين.

الخارجية الأمريكي الخزانة الأمريكية القائمة السوداء القوات الجوية الولايات المتحدة

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