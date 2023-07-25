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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس البر كاملة العدد.. تعرف على أغرب حالات الغرق على الشاطئ

راس البر
راس البر

مارينا الفقراء كما يطلق عليها أصبحت كاملة العدد من المصطافين،  إنها رأس البر بمحافظة دمياط، أحد أهم المصايف لأبناء المحافظات المختلفة، وليس أبناء دمياط فحسب، فهو مصيف العائلات ومقصد الراغبين فى التنزه والمتعة خلال الاجازات والصيف .

خروج المواطنين للمواطنين هربا من الحر

نتيجه لارتفاع درجه الحرارة  زاد الإقبال على المصيف من قبل المصطافين وهربوا إلى الشواطئ وهنا يأتي دور رجال الإنقاذ  ورجال مجلس مدينة راس البر  المنتشرين بطول الشاطيء لإنقاذ اى حالات غرق للمصطافين وأيضا لعوده الأطفال التائهين لذويهم.

الإنقاذ يعمل على مدار اليوم

يقول الكابتن أسامة النيلي   كابتن إنقاذ بالشاطئ، إنهم يعملون على مدار اليوم بنظام الورديات  وحريصون كل الحرص على أرواح المصطافين ودائما يقومون بتوجيه النصح للمصطافين خاصه الشباب ويحذرون  من سحب الموج في بعض الأوقات التى يفضل فيها عدم النزول للعام.

ويشير إلى أنه كثيرا مايتم إنقاذ الكثيرون سواء من الشباب او السيدات وحالات الغرق قليله  للغاية 
ازدحام شديد على شواطيء رأس البر 

وأوضح أن المصيف يستقبل يوميا العديد من المصطافين خاصه ان شهور يوليو و أغسطس سبتمبر فيحرص الكثير من المصطافين من المحافظات الاخري على المجيء لراس البر قبل بدء العام الدراسي وقضاء اجازة الصيف .

وأضاف  أنه تم الاستعانة بشركة إنقاذ؛ لتوفير 120 منقذا مدربين ومؤهلين ويحملون رخصة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الإسعاف وتجهيز  سيارات إسعاف  مجهزة بطول الشاطئ، فضلاً عن 5 نقاط  مخصصة لاستقبال الأطفال التائهين وتسليمهم.

https://fb.watch/l_nXp-vdVR/?mibextid=9R9pXO

 

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