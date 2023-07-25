حركة تنقلات الشرطة 2023.. اللواء محمد عمار مساعدا لوزير الداخلية لوسط الدلتا

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة لعام 2023م، والتي شملت ترقية اللواء محمد عبد الحميد عمار، مدير أمن الغربية، إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

السيرة الذاتية للواء محمد عمار

تخرج اللواء محمد عمار في كلية الشرطة دفعة 1987م وشغل العديد من المناصب القيادية وعمل رئيسًا لمباحث عدة مراكز بمديرية أمن البحيرة ثم مفتشًا لمباحث عدة مراكز بنفس المديرية ثم رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالنوبارية وكفر الدوار وشغل منصب رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ في 31 يوليو 2014 لمدة 3 سنوات إلى أن عُين مديرًا للمباحث الجنائية في 29 يوليو 2017م.

ترقى اللواء محمد عمار، عقب ذلك، مساعداً لمدير أمن البحيرة، حتى وصل إلى نائب مدير أمن الغربية في يوليو 2021م، وعين مساعداً لوزير الداخلية، مديراً لأمن الغربية العام الماضي، حتى صدر قرار الوزير بترقيته مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا.